Usa, in arrivo l'alcolico in bustinaE subito scattano le polemiche

10:10 - Cosmopolitan e Mojito, Margarita e Lemon Drop si potranno fabbricare sciogliendo in un bicchiere d'acqua una polverina: basterà diluire il contenuto di una normale bustina di zucchero in un po' d'acqua o succo di frutta per ottenere una bevanda alcolica. Il nuovo prodotto è atteso negli Stati Uniti entro l'autunno, ma prima di sbarcare nei negozi specializzati ha già scatenato violente polemiche: il nuovo ritrovato peggiorerà il fenomeno degli alcolisti?

Il primo alcolico in polvere si chiama Palcohol e sarà disponibile nei negozi americani con licenza di vendere alcol, una volta che saranno superati alcuni passaggi burocratici. Si aspetta l'ok dello Us Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau e poi il prodotto potrà essere messo in vendita. La notizia ha però già creato allarme tra diversi osservatori. L'idea viene infatti definita irresistibile soprattutto per i più giovani. Ma soprattutto si ritiene che possa essere un metodo troppo veloce ed economico per ubriacarsi.



Sul sito della società produttrice, la Lipsmark, inizialmente era stato pubblicato un comunicato che pubblicizzava il prodotto proprio come la soluzione contro l'aumento del prezzo degli alcolici. Ecco cosa vi si leggeva: "Cosa c'è di peggio che andare ad un concerto o ad un evento sportivo e dover pagare 15 o 20 dollari per un cocktail? Prendete Palcohol e potrete gustare un drink per un prezzo molto più basso". Poco dopo il via libera da parte del governo Usa, tuttavia, l'annuncio è stato sostituito e ora sulla pagina web si raccomanda di consumare il prodotto in modo "legale e responsabile", così come si farebbe con qualsiasi altro alcolico. E soprattutto, avverte la società, le bustine non si possono "sniffare".



A ideare Palcohol, che sarà venduto anche online, è stato Mark Phillips. Dopo anni di ricerca e sperimentazione, il team guidato da lui è riuscito a creare l'alcol in polvere al sapore di Cosmopolitan, Mojito, Margarita e Lemon Drop. Le due versioni classiche sono la "V", a base di vodka, e la "R", a base di rhum: con esse, grazie all'aggiunta di acqua e succhi di frutta, si possono preparare molti altri cocktail.



Nonostante le esortazioni della società a consumare il Palcohol nel "modo giusto", restano in tanti a ritenere che il nuovo prodotto ponga molti interrogativi. Secondo molti, la sostanza potrebbe rivelarsi molto pericolosa per gli alcolisti e per i giovani che cercano nuovi modi per sballarsi più in fretta e spendendo poco.