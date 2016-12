Usa due bimbi muoiono soffocati in una cassapanca

16:51 - Tragedia negli Stati Uniti: due fratellini sono morti soffocati all'interno di una cassapanca dove si erano nascosti per gioco. I due, un maschietto e una femmina di neppure 10 anni, non riuscendo più a riaprirla sono rimasti intrappolati e morti per asfissia. Il paesino di Norfolk, in Massachusetts, è sotto shock. Tutto lascia pensare ad un tragico incidente, ma gli investigatori continuano ad indagare su eventuali altre cause.

A tradire le due vittime il coperchio della cassapanca, che è possibile aprire solo dall'esterno, e il volume alto di un televisore che avrebbe impedito a chi stava in casa di sentire il richiamo dei due piccoli. Appena i familiari si sono accorti di quanto accaduto, i due bimbi sono stati trasportati immediatamente in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare.