28 luglio 2014 Usa, bimbo scopre di avere il cancro e rinuncia alla crociera: negato il rimborso La famiglia aveva chiesto di spostare il viaggio dopo l'operazione al piccolo, ma la società ha detto no: "Non è previsto" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

22:47 - Quella che doveva essere un'estate da sogno per una famiglia di New York si è trasformata in un vero incubo. Papà, mamma e i due figli hanno dovuto rinunciare alla vacanza in crociera dopo che al loro bambino di 5 anni è stato diagnosticato un tumore al fegato per il quale era necessario operarlo subito. Oltre al danno, la beffa. La compagnia, infatti, ha fatto sapere loro che non saranno rimborsati.

I quattro dovevano partire a bordo della Norwegian Cruise Line lo scorso primo giugno, ma al piccolo Nicholas è stato diagnosticato un tumore al fegato il 20 maggio. I medici sono stati chiari: il piccolo doveva essere operato subito, per poi sottoporsi a chemioterapia. La famiglia Colucci si è così rivolta alla compagnia per spostare il viaggio o comunque farsi dare un rimborso, ma la Cruise Line ha risposto che qualsiasi cancellazione entro i 14 giorni è soggetta ad una penale del 100%. La famiglia insomma dovrebbe pagare 4mila dollari, soldi che non ha perché servono a curare Nicholas.



"I nostri pensieri sono con la famiglia Colucci e auguriamo a Nicholas di guarire presto. Dopo aver esaminato la loro richiesta, abbiamo spiegato loro che non potevamo fare un'eccezione. Siamo pronti ad assisterli se vorranno ri-prenotare la loro crociera", ha detto la compagnia. Tuttavia, la famiglia ha risposto dicendo di non aver mai ricevuto un'offerta del genere. La loro storia ha commosso l'amministratore delegato di un'altra compagnia che ha offerto alla famiglia una crociera gratuita "quando lo vorranno".



Dopo che la notizia è stata resa nota, per il piccolo Nicholas si è mobilitato anche il web. Decine di persone da tutto il mondo hanno dato il loro contributo in una raccolta fondi per aiutare il bimbo. In poche settimane sono stati raccolti più di 12mila dollari.