Ufo avvistato a Londra e subito online: invasione aliena o ennesima bufala?

17:28 - Avvistato, immortalato e da oggi anche postato direttamente su Facebook. Questi scatti stanno rimbalzando su tutti i tabloid inglesi on line e non solo. Gli internauti di tutto il mondo li stanno cliccando, e ricliccando, sul web. Appassionati, curiosi e scienziati si pongono la medesima domanda: è un Ufo o l'ennesima bufala?



Per molti, la possibilità che possa trattarsi di un Ufo, è molto remota, per altri invece, questi frame parlerebbero chiaro: l'oggetto volante è sicuramente di natura aliena. “All’inizio pensavo fosse un pallone, poi ho visto una luce lampeggiante”. Sono queste le parole pubblicate su Facebook da Mixtris Ufo Images, un utente londinese appassionato della materia. “Ho notato questo strano oggetto guardando il cielo- continua l'autore- l’ho filmato per cinque minuti mentre roteava”.