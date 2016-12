18:15 - I ministri degli Esteri dell'Ue confermano "l'allarme per la situazione dei diritti umani" in Ucraina per le violenze, le torture e i numerosi casi di persone scomparse negli scontri delle ultime settimane. Nelle conclusioni del Consiglio non si fa cenno, però, a nessuna sanzione. I ministri chiedono a tutte le parti di rinunciare alla violenza, ricordando che "ogni dimostrazione deve essere perseguita con mezzi pacifici".