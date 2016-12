Ucraina, Ue: "Entro oggi ok alle sanzioni contro la Russia"

15:13 - L'approvazione del nuovo blocco di sanzioni europee contro Mosca per la questione Ucraina, deciso dagli ambasciatori dei 28 Stati membri, è "attesa entro oggi". Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue, Pia Ahrenkilde, ricordando che sono misure tutte "reversibili". La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è prevista "al più tardi per martedì", ha poi aggiunto.

Fonti della Commissione ricordano che per l'approvazione del pacchetto di sanzioni "normalmente" è richiesta l'unanimità dei 28 governi. La tenuta del cessate-il-fuoco, indicano le fonti, è comunque solo una delle condizioni che potrebbe indurre la Ue a ridurre le sanzioni. "Saranno necessari altri passi in termini di soluzione politica" dicono alla Commissione sottolineando allo stesso tempo che "le sanzioni sono sotto revisione continua da parte dei governi e sono soggette ad "aggiustamenti in ogni momento".



Se tutti i 28 governi daranno il via libera, il pacchetto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le sanzioni contro gli individui saranno immediatamente operative, mentre le misure di carattere economico - secondo le fonti - dovrebbe entrare in vigore entro il giorno successivo la pubblicazione.