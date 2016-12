5 settembre 2014 Nato: presenza continua nell'Est europeo Firmato cessate il fuoco tra Kiev e filorussi Approvato il nuovo piano di risposta dell'Alleanza che prevede una forza di risposta rapida contro la Russia. Rasmussen: "Proteggiamo tutti gli alleati". Intanto la ue trova l'accordo sulle nuove sanzioni a Mosca Tweet google 0 Invia ad un amico

07:59 - Reparti d'assalto per affrontare l'emergenza in Ucraina saranno dislocati nei Paesi baltici. Lo ha annunciato il segretario della Nato Anders Fogh Rasmussen al vertice di Newport: "E' stato approvato il nuovo piano di risposta dell'Alleanza (Rap) che include le spearhead, una forza di intervento immediato che avrà cinque basi-deposito nei paesi baltici, Polonia e Romania e che sarà molto reattiva e avrà una presenza continua nell'Est europeo".

Firmato accordo per il cessate il fuoco in Ucraina - A Minsk, in Bielorussia, è stato firmato il protocollo per il cessate il fuoco tra l'esercito ucraino e i separatisti filorussi. Il presidente ucraino Petro Poroshenko si è detto pronto a fare passi straordinari sulla decentralizzazione del potere in alcune zone di Donetsk e Lugansk, offrendo loro la libertà economica e garantendo l'uso di qualsiasi lingua sostenuta da tradizioni culturali. Nell'Ucraina orientale, intanto, tutti i combattimenti sono stati sospesi, in osservanza dell'accordo sul cessate il fuoco.



Leader ribelli: "Tregua non cancella l'idea della secessione" - Il protocollo sul cessate il fuoco firmato a Minsk non significa al momento che le due autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk abbiano rinunciato alla linea di staccarsi dall'Ucraina: lo ha specificato il "premier" di Lugansk Igor Plotnitski.



Obama: "Difendere gli alleati è un obbligo" - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha sottolineato come gli Usa "difenderanno ogni alleato in Europa. Questo è un obbligo vincolante, non negoziabile. Un attacco a un Paese Nato è un attacco a tutti i Paesi Nato". E per quanto riguarda l'Ucraina, l'Alleanza atlantica è "totalmente unita nel sostenere la sovranità, indipendenza e integrità territoriale" del paese. Infine, Obama ha avvertito che "al cessate il fuoco devono seguire i fatti", annunciando che se la Russia continuerà ad alimentare le tensioni ci saranno nuove sanzioni.



Rasmussen: "Nato protegge tutti gli alleati, sempre" - L'ok al nuovo piano di risposta "manda un chiaro messaggio: la Nato protegge tutti gli alleati, in ogni momento". Lo ha sottolineato il segretario generale, Anders Fogh Rasmussen, secondo cui la decisione "manda anche un messaggio ai potenziali aggressori: se anche dovessero solo pensare di attaccare un alleato, sappiano che dovranno affrontare l'intera Alleanza".



Merkel: "Mosca viola patti, Alleanza ancora più importante" - La Nato sta agli accordi presi con Mosca e al Memorandum di Budapest, ma la Russia "ne ha violato i principi in più punti, e dunque l'articolo 5, la disponibilità di essere pronti gli uni per gli altri, ha assunto maggior significato". Così la cancelliera tedesca Angela Merkel a Newport, a margine del vertice Nato. La Merkel ha quindi sottolineato che la Nato va avanti su una doppia strategia. "Durezza, ma lasciando la porta aperta al dialogo", ha spiegato.



Accordo Ue su nuove sanzioni a Mosca - Gli ambasciatori dei 28 Paesi membri dell'Ue hanno raggiunto un accordo per l'adozione di nuove sanzioni economiche contro la Russia che saranno adottate formalmente lunedì con una procedura scritta. Ne danno notizia con una lettera congiunta i presidenti del Consiglio europeo Herman Van Rompuy e della Commissione José Manuel Barroso.