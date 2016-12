Ucraina,premier:Usa onorino impegni

02:00 - "La federazione russa mina la stabilità internazionale ed è una minaccia per il mondo". Lo ha affermato il premier ucraino ad interim, Arseni Iatseniuk, ai microfoni della Nbc, esortando l'Occidente, e in particolare gli americani, a onorare gli impegni a favore di Kiev. "Abbiamo bisogno di essere in piena forma per fermare la Russia. E per questo abbiamo bisogno di un reale sostegno occidentale, sul piano economico e finanziario, ma anche militare".