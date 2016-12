Ucraina, media: "Reporter americano rapito dagli insorti filorussi nell'est"

23:34 - Un reporter americano, Simon Ostrovski, è stato rapito dai militanti filorussi a Sloviansk, città dell'Ucraina orientale in mano agli insorti. La redazione della testata per cui lavora Ostrovski, Vice News, ha scritto sul suo sito web di essere "a conoscenza della situazione" e "in contatto con il Dipartimento di Stato americano e altre autorità governative per assicurare l'integrità e la sicurezza dell'amico e collega Simon Ostrovski".

Il giornalista ha lavorato in precedenza anche per l'Afp, la Bbc, la Cnn, Msnbc ed Al Jazira English. A marzo - ricorda l'Huffington Post che di recente ha intervistato il reporter americano - Ostrowsky era stato brevemente trattenuto ad un check point russo da alcuni membri del Berkut, una forza di polizia ucraina scioltasi nelle scorse settimane.



Intanto il Pentagono ha annunciato formalmente l'invio di 600 soldati in Polonia e nei Paesi baltici sullo sfondo della crisi ucraina. Una compagnia dell'esercito, di circa 150 soldati della 173esima brigata aviotrasportata di base a Vicenza inizierà le esercitazioni mercoledì in Polonia, e analoghe manovre, che dureranno circa un mese, si svolgeranno poi anche in Lituania, Estonia e Lettonia, dove i militari Usa dovrebbero cominciare ad arrivare da lunedì.