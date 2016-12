17 aprile 2014 Russia-Ucraina, Usa ed Europa guidano

11:29 - Via al tavolo per la pace tra Russia e Ucraina in Svizzera, a Ginevra. Al vertice partecipano, tra gli altri, il segretario di Stato Usa John Kerry e l'alto rappresentante per la politica estera Ue, Catherine Ashton. Arrivando nella città, il capo della diplomazia di Kiev, Andriy Deshchytsya, ha detto ai giornalisti che la Russia deve smettere di sostenere "attività terroristiche" in Ucraina.

Il capo della diplomazia statunitense si augura di contribuire a stabilire "un vero dialogo tra Russia e Ucraina", come hanno riferito fonti che erano con lui in aereo. Gli Usa e L'Ue "vogliono sedersi con Russia e Ucraina, e cercare il modo per disinnescare" la tensione.