Ucraina e Crimea, la mappa

La Crimea è una penisola, appartenente all'Ucraina, sulla costa settentrionale del Mar Nero, ed è amministrata dall'omonima repubblica autonoma (ufficialmente Repubblica Autonoma di Crimea). La Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Crimea venne abolita nel 1945 e trasformata nell'Oblast' di Crimea (provincia) della RSSF Russa. Il 19 febbraio 1954, venne trasferita dal leader sovietico Nikita Chruscev alla RSS Ucraina come gesto per commemorare il 300º anniversario dei Trattato di Pereyaslav tra i cosacchi ucraini e la Russia.



Tra i motivi di attrito tra Mosca e Kiev c'è anche una "bolletta" non pagata da parte di Naftogaz (la compagnia energetica statale ucraina) al colosso russo Gazprom per oltre 1 miliardo di dollari.