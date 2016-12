Ucraina, 285mila rifugiati interni

16:17 - Almeno 285mila persone hanno lasciato le proprie case nell'Ucraina orientale dopo l'inizio dei combattimenti. Lo riferisce l'Alto commissariato Onu per i rifugiati. Kiev afferma che il numero di rifugiati interni è di 117.000 persone, un dato che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ritiene sottostimato in quanto molti di quelli che fuggono non si registrano per evitare l'arruolamento. "Almeno 730mila ucraini sono fuggiti in Russia", aggiunge l'Onu.