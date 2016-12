1 agosto 2014 Sudafrica: "trasporto eccezionale", ma la giraffa muore passando sotto il ponte Gli animali viaggiavano su un camion aperto dal quale sportgevano testa e collo: per uno dei due l'impatto è stato fatale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:15 - Pioggia di polemiche in Sudafrica per la morte di una giraffa avvenuta durante il trasporto a bordo di un camion. Secondo quanto riferito dalla Società Nazionale per la Prevenzione della Crudeltà verso gli Animali, la giraffa, viaggiava, insieme a un altro esemplare, su un camion aperto dal quale collo e testa dei due animali fuoriuscivano completamente. L'incidente mortale è avvenuto quando il camion è passato sotto un ponte: fatale per una delle giraffe l'impatto che ha provocato la rottura del collo.