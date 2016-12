20 gennaio 2014 Spazio, la sonda Rosetta si è risvegliata

Comincia la sua corsa verso una cometa Dopo 31 mesi di ibernazione, comincia la missione: l'obiettivo finale si chiama 67/P Churyumov-Gerasimenko e sarà raggiunto in agosto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:42 - La sonda europea Rosetta si è risvegliata e ha inviato alla Terra il primo segnale dopo 31 mesi di ibernazione. A riceverlo è stato il Centro di controllo dell'Agenzia spaziale europea che si trova in Germania, a Darmstadt. Rosetta è ora pronta a mettersi in viaggio verso il suo obiettivo finale, che è la cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko: la raggiungerà in agosto.

Il segnale è arrivato dopo una lunga attesa, ma comunque entro il termine previsto, ed è stato con un grandissimo entusiasmo all'Esoc (il Centro europeo per le operazioni spaziali) così come sui social network.



Da questo momento saranno necessari due mesi per completare il controllo degli strumenti. In maggio la sonda comincerà ad avvicinarsi alla cometa, dove dovrebbe arrivare ad agosto, mentre in novembre il lander Philae si separerà dalla sonda per scendere sulla superficie della cometa e perforane il suolo.