14:38 - Nessuna vergogna per il microinfusore di insulina che si intravede dal bikini. Sierra Sandison, 20 anni, è stata eletta Miss Idaho lo scorso 12 luglio. Ad attirare l’attenzione non sono state solo le sue curve, ma soprattutto il dispositivo per il controllo del diabete, che ha messo in mostra durante il concorso di bellezza negli Stati Uniti.

Le foto del suo defilé hanno subito fatto il giro del web, ma il vero boom della notizia è scoppiato dopo l’incoronazione, quando Sierra ha postato sui social la sua foto con l’hashtag #showmeyourpump (mostrami il tuo dispositivo per l’insulina). Un invito per coloro che convivono con la stessa malattia a non nascondere le imperfezioni, ma a farne un punto di forza.



Sta diventando un'eroina per tutte le ragazze che sono affette da diabete di tipo 1, un modello da seguire, un esempio di coraggio di fronte alla sofferenza. "Hai cambiato l’estate di mia figlia di 11 anni. Dopo aver visto le tue foto non ha più paura di andare in spiaggia, anzi non vede l’ora di mostrare la sua pompa per l’insulina attaccata al suo costumino", ha scritto una madre su Facebook.



Ma non sempre il rapporto di Sierra con la malattia è stato così semplice. Il diabete le è stato diagnosticato nel febbraio 2012 e all’inizio la modella ha cercato di far finta che il problema non esistesse. “Prima di partecipare al concorso, volevo completamente ignorare il diabete e speravo che facendo finta di nulla sarebbe scomparso”.



A spingere Sierra a mostrare il proprio microinfusore è stata Nicole Johnson, Miss America 1999, anche lei diabetica, che aveva sfilato nascondendo la pompa per l’insulina. “Diabetici o no, tutti abbiamo qualcosa che non è all’altezza dei canoni estetici imposti dalla società e dai media. Non sarà un erogatore di insulina a renderti meno bella”, ha commentato Sierra.