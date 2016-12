11:06 - "Mercoledì la Commissione preparerà il pacchetto" delle nuove sanzioni europee per la Russia e "la decisione si prenderà venerdì". Lo ha detto Federica Mogherini parlando davanti alla Commissione Esteri del Parlamento europeo. I "foreign fighters" (combattenti stranieri) in Medio Oriente sono "una sfida gigantesca" e affrontarla è "interesse prioritario per la sicurezza" in Europa, ha aggiunto.