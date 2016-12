Russia, 26enne annuncia il suicidio in chat e la Rete lo incita: morto

12:51 - Ha annunciato la sua volontà di suicidarsi su un forum anonimo. E, per due ore, ha chattato con altri utenti. Nessuno ha provato a convincerlo a desistere, nessuno ha chiamato i soccorsi. "Quando inizia lo show?", gli hanno persino chiesto. Così Serghiei Kirillov, 26enne di nazionalità russa, si è impiccato, trasmettendo il suo tragico addio alla vita in diretta su Skype.

Come annunciato sul forum, il giovane si è presentato puntuale con un bicchiere di vodka in mano. In diretta lo ha bevuto mentre sistemava la telecamera su una sedia dietro di lui. Poi si è impiccato.



Lo riferisce il tabloid Komsomolskaya Pravda da San Pietroburgo.



Solo un utente non lo ha incoraggiato ad andare fino in fondo, a togliersi la vita per quei "problemi familiari" di cui ha accennato in chat.