Perù, insegnante aggredita da una leonessa in un circo: ecco il video

09:08 - Terrificante momento a Cusco, in Perù, dove una docente è stata aggredita da una leonessa all'interno della grande gabbia del Monaco Circus. La donna era all'interno della struttura insieme a un addestratore del circo che voleva dimostrare ai ragazzi della scuola peruviana la non aggressività dell'enorme felino. Ma non è andata proprio così, e la leonessa ha assalito l'insegnante che ora si trova ricoverata nell'ospedale della capitale. Il video lascia poco spazio alla immaginazione, una lezione che i ragazzi e la donna non dimenticheranno mai più.