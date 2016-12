19:41 - Papa Francesco è ripartito da Israele, al termine del suo viaggio di tre giorni in Terra Santa. Presenti per il saluto in aeroporto a Tel Aviv, il presidente israeliano, Shimon Peres, e il premier, Benyamin Netanyahu. Il Papa, che è apparso stanco, ha ringraziato tutti sorridendo. L'aereo El Al con a bordo il Pontefice è decollato alla volta di Roma Ciampino, dove è atteso in tarda serata.