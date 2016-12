15 gennaio 2014 Oceano Atlantico, nave Costa salva equipaggio di una barca a vela alla deriva Deviazione di 179 miglia per prestare soccorso all'imbarcazione che stava affondando in seguito a una collisione Tweet google 0 Invia ad un amico

17:13 - La nave da crociera Costa Deliziosa nella notte ha eseguito con successo il salvataggio di una barca a vela da regata, con 8 persone a bordo, in mezzo all'oceano Atlantico. Costa Deliziosa, che stava attraversando l'Atlantico diretta ad Antigua nel corso della sua crociera "Giro del Mondo" di 100 giorni, partita da Savona il 6 gennaio, ha effettuato una deviazione di circa 170 miglia per soccorre la barca a vela, che stava affondano in seguito a una collisione con un oggetto non identificato. La barca era impegnata in una regata atlantica.