Morto il fratello di Camilla Parker Bowles: "Sono devastata"

07:34 - E' morto a New York il fratello di Camilla Parker Bowles, duchessa di Cornovaglia: Mark Shand aveva 62 anni ed era stato ricoverato martedì sera in ospedale in seguito a una caduta accidentale. Scivolato mentre usciva da un evento a cui aveva partecipato, Shand ha riportato una ferita alla testa. La moglie del principe Carlo ha detto di essere "devastata" dalla notizia, come ha reso noto un portavoce di Clarence House.

Mark Shand si trovava a New York per prendere parte ad un'asta di Sotheby, un evento atteso e legato alle attività di beneficienza cui Shand era da tempo dedito in particolare in quanto attivo sostenitore per campagne contro l'estinzione degli elefanti in Africa. Shand era anche noto scrittore, si occupava in particolare di racconti di viaggio.