25 luglio 2014

Miss Portorico scambiata dai media per Maria Putin, figlia di Vladimir

13:37 - Uno scambio di persona che ha destato non pochi problemi. Le protagoniste sono Maria Putin, figlia del presidente russo Vladimir, e Uma Blasini, Miss Portorico Universo 2007. Fonte della confusione sono due media internazionali, l’ABC.es e il New York Post, che in due articoli riguardo la figlia di Putin, hanno utilizzato una foto di Uma, facendola passare per Maria.

"Ho scoperto che ero vittima di uno scambio di persona due mesi fa, grazie ad un amico di Facebook di origine russa. In quel momento non mi sono molto preoccupata, ma oggi la situazione è diversa", ha detto con ansia l’ex Miss Portorico. La foto incriminata è stata scattata in Messico, dove la modella si trovava per registrare un programma di moda. "L'immagine che circola è sul mio profilo Facebook e continuo ad essere contattata da persone che mi chiedono se sono la figlia di Putin”, ha detto Uma.



Due donne molto diverse - Maria Putin, 29 anni, è la primogenita di Vladimir e la prima moglie Ljudmila. Si presume che viva nei Paesi Bassi, insieme ad un dirigente olandese di Gazprom, ma il portavoce del Cremlino smentisce, ribadendo che le due figlie del presidente sono ancora in Russia. Da quando Putin è arrivato al potere, ovvero alla fine del 1999, pochissimo trapela sulla sua vita privata e le sue figlie sono tenute all’oscuro dei media.

Uma Blasini invece vive a Ponce, in Portorico, ma il malinteso ha comunque creato enorme scalpore. Quello che la modella più teme è ciò che le potrebbe accadere se dovesse visitare luoghi che si oppongono alla politica di Putin. E l’ansia di Uma aumenta ancora di più perché appena 14 giorni fa ha dato alla luce il suo secondo figlio, Gianfranco Misla Blasini. "Non è facile vivere in questa situazione", ha detto, pur ammettendo che come una madre vive un bel momento.