Michigan, i detenuti tornano alle uniformi a strisce bianche e nere

13:33 - Orange is the new black, la serie tv Americana che racconta le vicende di una donna in carcere, sta avendo così successo da far diventare cool le uniformi dei detenuti. E così uno sceriffo del Michigan ha deciso di cambiare le divise dei carcerati da arancioni a bianche e nere.

Orange is the new black non solo è stata recentemente nominata per quattro Emmy Award, ma ha anche creato un certo scompiglio tra la popolazione americana. Da che la serie tv ha spopolato, molte persone hanno cominciato a vestire interamente d’arancione. Si è iniziato così a pensare che le donne americane potessero venir confuse con le detenute, soprattutto quando quest’ultime si trovano all’esterno del carcere per svolgere lavori socialmente utili.



William Federspiel, sceriffo di Saginaw County, classificata al terzo posto tra le città più violente degli Stati Uniti, ha iniziato a pensare che le tipiche uniformi arancioni stavano diventando troppo alla moda. Così ha deciso di far ritornare i 513 detenuti della sua contea a indossare le vecchie divise a strisce bianche e nere. “Era mio dovere fare qualcosa per ridefinire il labile confine che si era creato tra dentro e fuori il carcere”, ha dichiarato lo sceriffo.