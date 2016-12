07:57 - La guerra delle sanzioni non porta alla pace in Ucraina ma, al contrario, minaccia il sistema di sicurezza globale: lo sostiene il premier russo Dmitri Medvedev in una intervista al quotidiano "Vedomosti". "Se ci saranno sanzioni connesse all'energia o ulteriori restrizioni al nostro settore finanziario - avverte -, dovremmo rispondere in modo asimmetrico, ad esempio con restrizioni nella sfera del trasporto aereo".