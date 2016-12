2 febbraio 2014 Maltempo in Serbia, migliaia di persone bloccate in auto: Djokovic tra soccorritori Il tennista, numero due al mondo, ha portato benzina, cibo e acqua alle persone ferme nelle chilometriche code di auto all'altezza di Feketic Tweet google 0 Invia ad un amico

08:08 - Anche Novak Djokovic, il campione serbo numero due del tennis mondiale, ha dato il suo contributo nei soccorsi alle centinaia di automobilisti rimasti bloccati per ore in Vojvodina, nel nord della Serbia, spazzata da tempeste di neve e vento. Djokovic ha portato benzina, cibo e acqua alle persone ferme nelle chilometriche code di auto all'altezza di Feketic, lungo l'autostrada Novi Sad-Subotica, non lontano dal confine ungherese.

Djokovic, che era accompagnato dal padre, ha provveduto anche all'invio di tre macchine spazzaneve.



Oltre un migliaio di persone bloccate nella neve - Venti fortissimi, che hanno superato i 130 km orari, hanno trasformato l'asfalto in Vojvodina in lastre di ghiaccio, creando enormi e insuperabili cumuli di neve alti anche 5 metri. Fino a tarda sera oltre 700 persone erano state soccorse e messe in salvo grazie all'intervento di unità dell'esercito e di elicotteri militari. Ne restano ancora poche decine da evacuare, che comunque sono state rifornite di cibo e acqua.