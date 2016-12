Kiev: via a operazione antiterrorismo Il governo russo invoca l'Onu e l'Ocse

Morti e feriti nell'est dell'Ucraina dopo "l'operazione antiterrorismo" lanciata dalle forze di governo pro-europee di Kiev contro gli insorti armati filo-russi. Il presidente ucraino ha annunciato "l'uso dell'esercito su larga scala" per rispondere alla Russia, che "sta conducendo una guerra contro di noi". Mosca ribatte che "è vergognoso" e invoca l'Onu e l'Ocse. L'ambasciatrice Usa, intanto, afferma: "Negli attacchi a est c'è la mano di Putin".

22:23 Ianukovich: Paese in guerra civile

In Ucraina è iniziata una guerra civile. Lo ha dichiarato il deposto presidente ucraino Viktor Ianukovich da Rostov sul Don, in Russia, dove si è rifugiato dopo aver perso il potere in seguito alla rivolta di Maidan. Lo riferisce l'agenzia ufficiale russa Itar-Tass.

21:41 Onu riunisce Consiglio di Sicurezza

Alle 20 ora di New York (le due di notte in Italia) si riunirà il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

20:02 Lavrov: dipende dall'Occidente evitare la guerra

"La prospettiva di tenere lontana una guerra civile in Ucraina dipende ora dall'Occidente": è il monito del ministro russo Serghiei Lavrov

20:02 Mosca: Kiev cessi guerra contro il suo popolo

Mosca chiede che i sostenitori di Maidan, che hanno rovesciato il legittimo presidente, "cessino immediatamente la guerra contro il loro popolo, attuando tutti gli impegni dell'accordo del 21 febbraio": lo rende noto il lo rende noto il ministero degli esteri russo.

19:42 Mosca invoca Consiglio Onu e Osce

Mosca intende portare la crisi nel sud-est ucraino al Consiglio di sicurezza dell'Onu e all'Osce per una discussione urgente: lo rende noto il ministero degli Esteri russo.

19:39 Russia: vergognoso l'ordine di usare l'esercito

L'ordine di usare l'esercito per sopprimere le proteste nell'Ucraina orientale è vergognoso: lo sostiene il ministero degli Esteri russo dopo l'annuncio in tv del presidente ucraino Turcinov.

19:06 La Francia condanna le nuove violenze

"La Francia condanna fermamente le violenze di ieri e oggi nell'est dell'Ucraina. Invitiamo tutte le parti alla moderazione e al dialogo per una soluzione pacifica e rapida". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Laurent Fabius. "Sarò domani a Lussemburgo per decidere con i miei colleghi dell'Ue le misure imposte dal deterioramento della situazione", ha aggiunto alla vigilia del Consiglio Esteri europeo.

19:05 In 10mila in piazza a Mosca contro Putin

Alcune migliaia di persone, oltre 10 mila secondo gli organizzatori, un migliaio secondo la polizia, sono scese in piazza oggi a Mosca per una "marcia della verità", per sostenere la libertà di informazione e denunciare la propaganda delle tv statali, soprattutto sulla crisi ucraina. I manifestanti, tra cui lo scrittore Dmitri Bikov, si sono radunati in corso Sakharov, ritrovo delle proteste dell' opposizione. Fra gli organizzatori, il partito del progresso del blogger anti Putin Alexiei Navalni e il movimento Solidarnost.

19:04 Kiev invia battaglione della Guardia nazionale

Kiev ha deciso di inviare un battaglione di riservisti della Guardia nazionale ucraina a Sloviansk, dove alcuni edifici pubblici sono stati occupati da filorussi. Lo rende noto il vice ministro dell'interno Mykola Velichkovych. Il battaglione comprende membri dell'unità di autodifesa del Maidan e 350 riservisti.

18:45 Kiev offre amnistia

Il presidente ucraino ad interim Oleksandr Turcinov ha riproposto l'offerta di amnistia ai filorussi che "entro lunedì mattina" lasceranno gli edifici pubblici occupati nell'est deponendo le armi.

18:12 Kiev: operazione anti-terrorismo su larga scala

Il presidente ucraino ad interim Oleksandr Turcinov ha annunciato in tv che "il consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa ha preso la decisione di lanciare una operazione antiterrorismo su larga scala con l'uso delle forze armate" nell'Ucraina orientale.

18:11 Kiev: la Russia ci fa la guerra

La Russia "conduce una guerra contro l'Ucraina": lo ha affermato il presidente ucraino ad interim, Oleksandr Turcinov, in un discorso alla nazione. "E' stato versato il sangue nella guerra che la Russia conduce contro l'Ucraina", ha dichiarato, ricordando di aver lanciato una "operazione antiterrorismo su larga scala".

17:25 Kiev: coinvolgomento servizi segreti russi in Ucraina

Il ministero degli esteri ucraino si e' impegnato a fornire le prove del coinvolgimento dei servizi segreti russi nelle rivolte del sud-est ucraino nell'imminente incontro a Ginevra con Usa, Russia e Ue. "Il ministero degli esteri ucraino ha ampie prove del ruolo dei servizi speciali russi nella ribellione separatista e nell'occupazione di edifici amministrativi nell'est dell'Ucraina. Indizi rilevanti e prove saranno fornite alla comunità mondiale a Ginevra il 17 aprile", ha reso noto lo stesso ministero.

16:53 Usa: ad Est segnali di un coinvolgimento di Mosca

In ognuna delle città dell'Ucraina dell'Est dove si verificano attacchi di gruppi armati filorussi ci sono "tutti i segnali di ciò che abbiamo visto in Crimea", ovvero "segnali di un coinvolgimento di Mosca", afferma l'ambasciatore Usa all'Onu, Samantha Power, in un'intervista tv. Quanto accade "è professionale e coordinato".

16:26 Sloviansk, ancora occupate le sedi di polizia e servizi segreti

A Sloviansk, nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, gli insorti filorussi controllano ancora la sede della polizia e quella dei servizi segreti (Sbu). I morti e i feriti di cui ha parlato il ministro dell'Interno dovrebbero quindi riferirsi allo scontro a fuoco tra insorti e forze dell'ordine a un posto di blocco dei filorussi sulla strada tra Sloviansk e Artiomovsk.