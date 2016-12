Jet siriano abbattuto dalla Turchia Damasco: "Aggressione ingiustificata"

21:43 - La contraerea turca ha abbattuto un aereo da caccia della Siria "in missione per colpire postazioni dei terroristi in territorio siriano". Lo ha detto una fonte militare di Damasco citata dall'agenzia governativa Sana. Il ministero degli Esteri siriano ha accusato Ankara di una "aggressione militare ingiustificata e senza precedenti".

La fonte militare ha inoltre sottolineato che l'abbattimento è avvenuto nell'area di Kassab, nel nord della provincia di Latakia, vicino al confine con la Turchia, dove negli ultimi giorni ribelli jihadisti avevano lanciato un'offensiva contro le forze lealiste.



Il pilota si è salvato lanciandosi con il paracadute. Il ministero degli Esteri di Damasco ha denunciato in un comunicato quello che ha definito "il coinvolgimento della Turchia in Siria fin dall'inizio degli eventi", cioè del conflitto civile.



Turchia: "Risposta forte se si viola lo spazio aereo" - Da parte sua, il premier turco Recep Tayyip Erdogan, durante un comizio elettorale, ha elogiato l'armata turca per aver abbattuto l'aereo siriano al confine e ha detto: "La nostra risposta sarà forte se si viola il nostro spazio aereo".