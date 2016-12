India, turista danese violentata nel centro di New Delhi da sei persone

13:21 - Ennesimo caso di stupro in India, questa volta ai danni di una turista danese. La donna, di 51 anni, è stata violentata e rapinata vicino alla stazione di New Delhi da un gruppo di sconosciuti a cui aveva chiesto informazioni per rientrare nel suo albergo. La polizia ha arrestato sei persone, definite "vagabondi". La turista ha già fatto rientro in Danimarca.

La 51enne era giunta in India una settimana fa, aveva visitato Agra, città che ospita il celebre Taj Mahal, ed era poi arrivata nella capitale per vedere il Museo nazionale. Al termine della visita, la donna ha cercato di trovare la strada dell'hotel, ma si è persa nella zona della stazione. Qui è stata avvicinata da alcune persone che l'hanno praticamente sequestrata, stuprandola e rapinandola.