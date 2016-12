India, ancora stupri a New Delhi: bambina di 9 anni in fin di vita

10:04 - Una bambina di nove anni è in fin di vita dopo essere stata brutalmente violentata da un giovane a New Delhi. L'aggressione è avvenuta domenica pomeriggio. La piccola, che fa la quarta elementare in una scuola governativa, stava giocando in un cortile con due amichette quando un uomo di 25 anni, si è avvicinato e con un pretesto ha accompagnato la bambina in un luogo appartato, dove l'ha stuprata. L'aggressore è stato individuato e arrestato.

La piccola è stata trovata dopo diverse ore dalla madre ed è stata portata subito all'ospedale. Si trova in grave condizioni per le lesioni interne subite nell'aggressione sessuale.



Oltre un anno fa una studentessa di New Delhi era morta dopo essere stata orribilmente stuprata su un autobus da sei ubriachi. La tragedia aveva sollevato un'ondata di proteste e spinto il governo ad adottare misure più severe contro gli stupri, che finora però si sono dimostrate inefficaci.