Il dramma della guerra a Gaza visto con gli occhi dei bambini

13:48 - Quando a parlare sono le armi nessuno può avere ragione. Nell'infinito conflitto tra israeliani e palestinesi (di cui il mondo occidentale è assolutamente responsabile) a pagare sono spesso i più deboli, gli indifesi: i bambini. Queste immagini raccontano il loro dramma. Queste immagini fanno capire che stanno imparando solo una lezione: che la pace non esiste. Queste immagini servono anche a chi, stando a migliaia di chilometri vive questa guerra come un "fatto inevitabile". Non si deve per forza prendere una posizione politica, ma umana sì per dire basta a questa situazione.