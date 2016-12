Guerra di "satellitari" Usa-Russia: sospese 11 stazioni Gps americane

11:42 - Non solo Crimea e crisi Ucraina. Ora è anche guerra di "satellitari" tra Mosca e Washington. Mosca ha infatti deciso di sospendere l'attività di 11 stazioni Gps americane, anche per usi militari, dopo il rifiuto degli Usa di consentire l'installazione nel proprio territorio di analoghe stazioni Glonass, il sistema di navigazione russo. L'ordine, scattato domenica, è stato dato dal vice-premier Dmitri Rogozin.

Rogozin, uno dei più importanti dirigenti russi oggetto di sanzioni Usa per la politica di Putin in Crimea, noto per le sue dichiarazioni belligeranti anti americane, aveva minacciato anche l'interruzione della collaborazione spaziale russo-americana per la stazione spaziale internazionale, ironizzando che gli astronauti Usa - senza la Soyuz russa - avrebbero avuto bisogno di un trampolino per raggiungere la Iss.



La decisione non influirà sull'operatività del Gps, come ha ammesso lo stesso Rogozin.



Lo scorso anno la Cia e il Pentagono avevano speso mesi per convincere il dipartimento di Stato Usa a recedere dai progetti di consentire stazioni Glonass sul territorio americano, adducendo il timore che avrebbero aiutato la Russia a spiare gli Stati Uniti o a migliorare la precisione dei missili russi. Lo scorso dicembre il Congresso aveva adottato una legge che proibisce la costruzione di stazioni satellitari russe.