07:26 - Il Giappone si è fermato in un minuto di silenzio e raccoglimento in memoria delle vittime della tragedia del terremoto con conseguente tsunami dell'11 marzo 2011 che, oltre a causare poco più di 18mila tra morti e dispersi, diede origine alla crisi ancora irrisolta alla centrale nucleare di Fukushima. Manifestazioni si sono tenute in tutto il Paese.