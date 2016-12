30 agosto 2014 Gb, rapiscono piccolo figlio malato

I genitori e il bimbo trovati in Spagna Ashya King, affetto da una grave forma di tumore, è stato prelevato dall'ospedale che lo aveva in cura. Rischia la vita. La fuga è finita in Spagna: sono accusati ora di sequestro

21:42 - Fuga finita per i genitori del piccolo Ashya King, cinque anni, malato di tumore al cervello, portato via senza consenso dal Southampton General Hospital, Inghilterra del sud, dove era ricoverato. I tre, ricercati a livello internazionale, sono stati trovati in Spagna. "Il bambino è gravemente malato e ha bisogno di cure costanti", ha dichiarato un portavoce della polizia inglese. La coppia è accusata di sequestro.

I genitori del piccolo residenti a Portsmouth, si erano allontanati malgrado l'accorato appello al buon senso da parte delle autorità. I due sono stati visti per l'ultima volta a bordo di un traghetto diretto in Francia. "E' vitale che troviamo Ashya, la sua salute è destinata a peggiorare", ha detto Chris Shead, portavoce della polizia in una conferenza stampa. Il bimbo è infatti su una sedia a rotelle e viene alimentato con un sistema la cui batteria si esaurirà prestissimo. "Se non riceve in tempo assistenza medica - ha aggiunto Shead - rischia la vita".



I due genitori, Brett King, 51 anni, e Naghemeh King, 45, sarebbero dei testimoni di Geova ma non si sa se la loro religione abbia influito sulla scelta di sottrarre il figlio alle cure mediche. E' perfino intervenuto un portavoce del movimento religioso per smentirlo. "Non c'é alcuna indicazione, in base a quello che sappiamo, che questa decisione sia stata motivata da convinzioni religiose. I testimoni di Geova vengono incoraggiati a cercare il miglior trattamento medico per loro e i loro figli".



Ashya era stato ricoverato in ospedale un mese fa e i medici hanno tentato di rimuovere il tumore ma avrebbero comunicato alla famiglia che il piccolo ha una breve aspettativa di vita. Questo avrebbe spinto i genitori a portarlo via dall'ospedale e forse a cercare migliori cure all'estero.