Gb,pedofili equiparati a terroristi

15:42 - Giro di vite del governo britannico contro la pedofilia. Coloro che scaricheranno dal web i "manuali" per adescare le vittime andranno incontro alle stesse pene previste per i terroristi che recuperano in Rete le guide per costruire bombe in casa. Lo ha annunciato il premier, David Cameron, in un'intervista. "Inaccettabile vi sia una scappatoia legale che permetta ai pedofili di distribuire questi disgustosi documenti", ha detto il primo ministro.