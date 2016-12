21:05 - Il segretario di Stato americano, John Kerry, spiega che gli Usa sperano ancora in un cessate il fuoco a Gaza. Durante la sua visita in India, Kerry ha detto di essere in contatto telefonico stretto con i protagonisti in Medio Oriente per cercare di giungere alla fine della crisi tra Israele e Hamas. "Gli Stati Uniti - ha detto - sperano ancora che si possa ottenere e prima sarà, meglio sarà", ha aggiunto.