Gaza, tregua in pezzi: la guerra tra Israele e Hamas riesplode

Missili su Tel Aviv e Gerusalemme e raid su Gaza, dove sono morte almeno venti persone dal momento in cui la tregua è stata interorotta. La guerra tra Israele e Hamas è riesplosa dopo il fallimento dei negoziati a Il Cairo. Ma le autorità egiziane hanno fatto appello alle parti perché riaprano le trattative. Accuse dalla Lega Araba a Israele, che sarebbe "responsabile della fine dei negoziati".

21:44 Compagnie aree: no a stop voli su Tel Aviv

Le compagnie internazionali e israeliane hanno annunciato che non intendono sospendere i loro voli su Tel Aviv nonostante le minacce di Hamas di mirare all'aeroporto internazionale di Ben Gurion da domattina. Secondo stime basate su "minacce simili" - riporta Haaretz - arrivi e partenze saranno ritardati al massimo un'ora.

20:11 Netanyahu: operazione non conclusa

L'operazione israeliana a Gaza non è ancora conclusa: "Si tratta di una campagna che continua nel tempo", ha detto il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, rilevando poi che la lotta al terrorismo "può anche durare anni".

18:30 Hamas: colpiremo aeroporto di Tel Aviv

Hamas intende colpire sistematicamente l'aeroporto di Tel Aviv. Questo l'avvertimento lanciato stasera da Gaza alle compagnie internazionali di volo dal portavoce del braccio armato di Hamas, Abu Obeida.

18:26 Raid su Gaza, Hamas irride Israele

"Mohammed Deif è vivo e continua a dirigere il braccio armato di Hamas. Sarà alla guida dell'esercito che libererà Gerusalemme". Lo ha dichiarato stasera a gaza Abu Obeida, il portavoce dell'ala militare di Hamas.

18:14 Tel Aviv, intercettati 2 razzi palestinesi

Due razzi palestinesi sono stati intercettati dalle batterie di difesa aerea alla periferia di Tel Aviv, presso il quartiere di Kiryat Ono. Lo riferiscono i media locali. Sirene di allarme continuano a risuonare in località vicine.

17:56 Gaza, sirene d'allarme risuonano a Tel Aviv

Sirene di allarme sono risuonate a Tel Aviv e in diverse località limitrofe fra cui Rischon le-Zion, Petach Tikwa e Lod. Da Gaza sono stati sparati su Israele oltre 100 razzi in poche ore.

15:38 Due bambini uccisi da un raid israeliano

Due bambini palestinesi di undici e sedici anni sono stati uccisi da un raid israeliano che ha colpito una casa nel centro della Striscia. Si tratta di Mohammed al-Abeet, 16 anni, e di suo cugino Saer, 11 anni, morti nei pressi di Deir al-Balah. A darne notizia è stato Ahraf al-Qodra, portavoce dei soccorsi.

15:20 Gaza, in poche ore uccisi 20 palestinesi

Venti palestinesi sono rimasti uccisi a Gaza, colpiti dal fuoco israeliano, da quando martedì pomeriggio è saltata la tregua con Hamas. Lo afferma l'agenzia di stampa palestinese Maan, sulla base di informazioni giunte da fonti mediche locali.

15:10 Lega Araba accusa Israele: "Responsabile fine negoziati"

La Lega Araba accusa Israele di avere "la responsabilità della fine dei negoziati indiretti e della violazione della tregua con i palestinesi". Lo afferma il segretario dell'organizzazione, Nabil Arabi, in un comunicato, ribadendo che la Lega puntava a "un accordo duraturo" tra israeliani e palestinesi.

13:54 Netanyahu convoca il Gabinetto di difesa

Mentre continuano a cadere su Israele decine di razzi sparati da Gaza (finora senza aver provocato vittime) il premier Benyamin Netanyahu ha convocato il Gabinetto di difesa nel primo pomeriggio a Tel Aviv. Nel sud di Israele lo stato di allerta è stato elevato nel timore di infiltrazioni di miliziani di Hamas: dal mare o da tunnel offensivi sotto i reticolati di confine che potrebbero non essere stati ancora identificati dall'esercito israeliano.

12:21 Palestinese ucciso in esecuzione mirata

Un palestinese è stato ucciso da un razzo sparato da un velivolo israeliano a Zeitun (Gaza) in quella che testimoni sul posto descrivono come un'esecuzione mirata. Un portavoce militare ha intanto riferito che velivoli israeliani hanno colpito i membri di una cellula sospettati di aver sparato razzi sulla città israeliana di Ashqelon. Ancora non è chiaro se i due episodi siano collegati. Da Ashqelon si è intanto appreso altri quattro razzi palestinesi sono stati intercettati.

10:26 Decine di razzi sul sud d'Israele

Proseguono i lanci di razzi da Gaza verso il sud di Israele. Finora, secondo la radio militare, sono stati sparati 20-30 razzi: in parte sono stati intercettati, mentre gli altri sono caduti in aree non abitate. Le zone più bersagliate sono le città di Ashdod e di Ashqelon e gli insediamenti ebraici vicini alla Striscia. In ampi settori del sud d'Israele le sirene risuonano a ripetizione, costringendo la popolazione a cercare riparo nei rifugi.

09:59 Egitto: Israele e Palestina riprendano i negoziati

Mentre sono ripresi i raid israeliani e i lanci di razzi di Hamas, dall'Egitto arriva una nuova esortazione a Tel Aviv e Palestina a riprendere i negoziati su Gaza. Le autorità a Il Cairo hanno espresso il loro "profondo dispiacere" per la rottura delle trattative.

08:41 Gaza, 11 i palestinesi uccisi dai raid

Sono 11 i palestinesi rimasti uccisi a Gaza da ieri nel corso di raid israeliani. Lo afferma il sito al-Ray, vicino a Hamas, secondo informazioni ricevute dalle autorità mediche locali. Il bilancio complessivo dei morti nella Striscia nell'ambito dell'attuale conflitto, aggiunge al-Ray, è salito così a 2029, e include anche un palestinese morto la scorsa notte in un ospedale di Gaza per precedenti ferite.