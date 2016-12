Francia, "baby alpinisti" sul Monte Bianco: sindaco denuncia il papà

14:11 - Polemiche in Francia per il turista americano che ha voluto scalare il Monte Bianco con i suoi due figli di 9 e 11 anni, con l'obiettivo di "battere un record del mondo". Il sindaco di Saint-Gervais, paese ai piedi montagna, ha annunciato che lo denuncerà per aver messo a rischio l'incolumità altrui. I fatti risalgono a giugno quando Patrick Sweeney ha intrapreso la sua scalata con i figli che hanno rischiato di venire travolti da una valanga.

Le immagini della sua avventura sono finite sulla tv Abc che le ha diffuse di recente. "Questa pratica è una dimostrazione d'orgoglio spinta agli estremi", ha protestato il sindaco francese, Jean-Marc Peillex, per il quale, azioni di questo tipo "meritano, non una pubblicità su un canale che fa alti ascolti, ma una sanzione esemplare" e ha annunciato che lo denuncerà.



"Se fosse in Francia, - ha concluso il primo cittadino di Saint-Gervais - Sweeney meriterebbe che gli fosse tolto l'affido dei suoi figli".