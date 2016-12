20:17 - Il Nepal ha annunciato la fine delle ricerche per trovare le tre guide nepalesi che risultano ancora disperse dopo la valanga sull'Everest che ha ucciso 13 sherpa. "Abbiamo deciso di mettere fine alle ricerche per trovare i dispersi. Non siamo riusciti a identificare il posto dove si trovano i corpi ed è difficile trovarli nella neve", ha dichiarato un responsabile del ministero del turismo Dipendra Paudel. Fino ad ora sono stati trovati 13 corpi, mentre nove persone sono state salvate. Un incredibile documento video mostrato da Tg4 fa vedere la valanga nel momento esatto in cui si è abbattuta sul gruppo.