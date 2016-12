Estonia, first lady beccata a baciare un altro mentre il presidente non c'è

16:35 - La first lady estone fa scandalo. La bionda 46enne Evelin Ilves è stata ripresa su un terrazzo mentre bacia appassionatamente un bel ragazzo moro. La sua scappatella coniugale, ai danni del sessantenne presidente dell'Estonia, Toomas Hendrik Ilves, è finita in prima pagina sul tabloid Kroonika e sta facendo il giro del mondo.

Quando il presidente non c'è... - Una volta beccata, lei ha subito chiesto pubblicamente scusa per il tradimento sul suo account di Facebook: "Sono entrata in un momento estremamente difficile della vita. Chiedo perdono a tutti coloro che ho ferito". Non è chiaro chi sia il giovane amante: secondo alcuni siti di gossip si tratterebbe di un francese che vive a Tallinn, assiduo frequentatore di party.