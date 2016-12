01:05 - Le autorità sanitarie della Liberia, uno dei Paesi maggiormente colpiti dall'epidemia di Ebola, hanno annunciato la revoca della quarantena imposta in un quartiere di Monrovia, West Point, in vigore dal 20 agosto. Lo ha annunciato la radio pubblica. La quarantena non sarà più in vigore a partire dalle 06:00 locali, le 08:00 in Italia.