Ebola, monito dell'Oms: la diffusione del virus è stata sottovalutata

19:02 - L'ampiezza della diffusione del virus Ebola è "significativamente sottovalutata" e l'epidemia "continua ad espandersi in Africa occidentale". Questo il monito dell'Organizzazione mondiale della Sanità, sulla base di quanto rilevato dal personale dell'Oms impegnato nelle aree epidemiche. "Ci attendiamo che l'epidemia durerà ancora ed il piano di risposta all'emergenza dell'Oms proseguirà nei prossimi mesi".

Intanto dovranno rinunciare a partecipare ai Giochi Olimpici della Gioventù, in programma da sabato a Nanchino (Cina), gli atleti provenienti dai paesi dell'Africa Occidentale colpiti dal virus Ebola. Lo ha deciso il Comitato internazionale olimpico (Cio) insieme al comitato organizzatore dei Giochi giunti alla loro seconda edizione.



Msf: situazione peggiora - L'epidemia "si espande e la situazione si deteriora più velocemente della nostra capacità di farvi fronte". Lo ha dichiarato Joanne Liu, direttrice di Medici senza frontiere (Msf) dopo una visita di due giorni nella zona del contagio. "C'è un totale collasso delle infrastrutture - ha detto Liu - se non si stabilizza la situazione in Liberia, la regione non si stabilizzerà mai".