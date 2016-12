Dopo un anno, messaggio di Pistorius"La morte di Reeva mi consuma"

09:09 - "Il dolore e la tristezza mi consumano": così Oscar Pistorius scrive sul suo sito, a un anno esatto dalla morte della fidanzata, Reeva Steenkamp. "Nessuna parola può descrivere adeguatamente i miei sentimenti", ha aggiunto l'atleta paralimpico imputato per la morte della ragazza. Secondo la difesa, Pistorius avrebbe scambiato Reeva per un ladro e le avrebbe sparato, per l'accusa il colpo sarebbe invece partito al culmine di una lite.

"Quel devastante incidente è fonte di angoscia per tutti quelli che hanno veramente amato, e amano ancora, Reeva", prosegue l'atleta nel proprio messaggio, sottolineando infine che "porterò per tutta la vita la perdita di Reeva, e il trauma di quel giorno".