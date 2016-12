Crisi Ucraina, Putin: le sanzioni della Ue si riveleranno un boomerang

14:37 - Le sanzioni occidentali contro la Russia per la crisi ucraina avranno un "effetto boomerang" sui Paesi che le impongono. Lo ha detto Putin da San Pietroburgo. Il leader del Cremlino ha sottolineato che le società straniere che hanno investito in Russia sono "preoccupate". Putin ha quindi invitato Bruxelles e i Paesi europei a "muoversi coerentemente verso la firma di un nuovo accordo di base sulla partnership e cooperazione tra Russia e Ue".

"Non vogliamo costringere gli Usa ad amarci - "Non stiamo cercando l'autoisolamento ma non vogliamo costringere nessuno ad amarci", ha detto Putin commentando le relazioni tra Russia e Usa durante il forum economico di San Pietroburgo. Il presidente russo ha assicurato comunque che la cooperazione tra i due Paesi continua nonostante la forte retorica e gli approcci diametralmente opposti.



Ucraina, voto non regolare ma rispetteremo scelta - Questione Ucraina. Per Putin "le condizioni per le presidenziali ucraine non rispettano gli standard internazionali ma Mosca rispetterà la scelta del popolo ucraino e lavorerà con le nuove strutture elette".



Modello mondo unipolare è fallito - Per il leader russo "il modello di un mondo unipolare è fallito. Questo è ovvio a tutti, anche a quelli che stanno tentando di agire nel modo abituale, a quelli che tentano di preservare il monopolio, di dettare le loro regole del gioco nella politica, nel commercio, nella finanza, di imporre i loro standard".