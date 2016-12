Bruxelles, video mostra l'aggressione al Museo Ebraico: caccia all'uomo

19:02 - La procura di Bruxelles ha pubblicato tre filmati ed alcune foto, nei quali sono mostrati alcuni momenti dell'aggressione al Museo ebraico in cui sono rimaste uccise quattro persone. In alcuni dei fotogrammi si vede l'attentatore col volto nascosto da un cappellino, il cappuccio di una felpa ed occhiali scuri, arrivare al museo, estrarre un'arma da fuoco tipo kalashnikov e sparare, prima di rimettere tutto in due borse e fuggire a piedi.

La procura di Bruxelles ha diffuso un identikit ed un appello alla cittadinanza a collaborare.



Rafforzata sicurezza ambasciata israeliana a Bruxelles - La sicurezza davanti all'ambasciata israeliana di Bruxelles, nel quartiere residenziale di Uccle, è stata rafforzata e la sorveglianza è estesa anche ad altri obiettivi ritenuti "sensibili". Il livello d'allerta per il rischio di attacchi terroristici è infatti al massimo livello (il quarto su una scala di quattro) in tutto il Paese, con una massiccia mobilitazione di polizia.



Procura: "Presto per parlare di attacco antisemita" - "E' troppo presto per parlare di attentato terrorista o di attacco antisemita": così la portavoce della procura di Bruxelles in una conferenza stampa al Palazzo di giustizia opta per la strada della cautela. Secondo quanto spiegato, inoltre, le identità delle vittime della sparatoria non vengono ancora divulgate perché sono ancora in corso le procedure di informazione alle famiglie.