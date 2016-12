22:23 - Almeno quattro persone sono morte per l'esplosione di un'autobomba nei pressi di Hama, in Siria. Ne danno notizia l'agenzia governativa Sana e l'ong Osservatorio nazionale per i diritti umani. Ancora non è chiaro se le vittime siano civili o militari. I terroristi avrebbe preso di mira quattro camion che trasportavano aiuti umanitari forniti dalla Mezzaluna rossa siriana.