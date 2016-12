Arizona, tenta di uccidere il marito iniettandogli feci dalla flebo

16:52 - Ha tentato di uccidere il marito iniettando feci nella sua flebo. L'uomo, che era malato al cuore, aveva da poco subito un'operazione. Rosemary Vogel, 66 anni, è stata fermata dalla polizia di Chandler e ora è accusata di tentato omicidio e abuso su una persona vulnerabile. Nella borsa della donna sono state trovate tre siringhe, in una delle quali c'erano tracce del materiale organico.

Il marito è riuscito a salvarsi grazie all'allarme del macchinario, che ha allertato i medici dell'ospedale di Chandler, in Arizona. I dottori, una volta arrivati a casa della coppia, hanno trovato un liquido di color marrone nella flebo e hanno cambiato imediatamente il fluido. Dopo la scoperta, hanno segnalato il fatto alla polizia, che è intervenuta sul posto e ha portato in caserma la 66enne.