"Così ci siamo salvati", parlano i sopravvissuti della Grenfell Tower

L'incendio aveva appena rotto la finestra del loro appartamento nella Grenfell Tower quando Flora Neda guardando le fiamme ha pensato che non voleva bruciare viva e ha detto al figlio Farhad : "Io mi lancio di sotto". Farhad a quel punto aveva due alternative guardare sua madre buttarsi dal 23esimo piano oppure tentare la sorte e cercare di fuggire. "Ho preso mia madre per un braccio e l'ho portata fuori" ha detto in un'intervista davanti alle telecamere di Channel 4 News.

Flora e Farhad sono gli unici due sopravvissuti fuggiti dal 23esimo piano della Grenfell Tower di Londra la notte dello scorso 14 giugno. Quella stessa notte in cui più di 87 persone hanno perso la vita, altre 70 sono rimaste ferite. E mentre molti inquilini del palazzo salivano e attraversavano il loro piano, l'ultimo, perchè credevano che sul tetto avrebbero trovato elicotteri pronti a portarli in salvo, loro hanno fatto la scelta opposta: scendere. E' stata proprio questa decisione azzardata a salvare le loro vite. "Circa 40 persone sono morte proprio perchè sono saliti sul tetto aspettandosi gli elicotteri di salvataggio" dicono nell'intervista.



"Per scendere abbiamo calpestato corpi di persone morte, per non spaventare mia madre le ho detto che erano soltanto tubi dei vigili del fuoco" racconta Farhad, nei suoi occhi si legge ancora il terrore. In quell'incendio tra le vittime c'è anche il padre di Farhad che invece non è riuscito a seguirli per salvarsi.