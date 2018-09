Cech firma il contratto col casco, l'esilarante bug di FIFA 19

I bug sono una cosa normale nei videogiochi e nei software appena pubblicati, ma ce n'è uno in particolare che sta facendo divertire la popolazione di internet in questi giorni.



Cercando di ingaggiare Peter Cech nella carriera di FIFA 19, il giocatore dell'Arsenal si presenterà all'appuntamento per la firma del contratto con giacca e... casco!



Evidentemente gli sviluppatori della simulazione di calcio in uscita oggi hanno realizzato una sola versione del modello poligonale del portiere e ci vorrà un bel po' per risolvere l'errore. E intanto i fan su Twitter si scatenano...