"Hanno ucciso l'Uomo Ragno": l'omaggio agli 883 nel nuovo gioco di Spider-Man

"Hanno ucciso l'Uomo Ragno, chi sia stato non si sa", cantava negli anni '90 un giovane Max Pezzali, all'epoca leader della band pop 883. Un brano diventato presto un vero e proprio cult del panorama musicale italiano, al punto da essere inserito come easter egg all'interno del recente Marvel's Spider-Man.



Esplorando la Manhattan virtuale del videogioco esclusivo per PlayStation 4, infatti, è possibile imbattersi in una discussione tra alcuni criminali intenti ad analizzare la possibilità che l'Uomo Ragno che circola tra le strade di New York non sia effettivamente l'eroe originale, ma un emulatore che tenta di far passare inosservata la morte dell'amichevole Spider-Man di quartiere. Ed è parlando delle possibili motivazioni che hanno portato alla morte dell'Uomo Ragno che arriva la citazione alla celebre canzone di Pezzali. Date un'occhiata all'immagine seguente.