Impazza la foto-mania col videogioco di Spider-Man

È semplicissimo, mettendo il gioco in pausa in qualsiasi momento, basta selezionare “Modalità Fotografica” e si entra nella cosiddetta Photo Mode (il suo nome internazionale). Tutto il gioco resta immobile e a noi viene dato il controllo della telecamera. È possibile spostare l'inquadratura, zoomarla o allontanarla. Anche inclinare l'immagine o far scomparire Spider-Man dallo schermo tenendo solo lo sfondo. Si possono applicare dei filtri, proprio come accade nei social network o quando si scattano foto col proprio smarphone, e addirittura scegliere delle cornici e degli adesivi da applicare. Questa versatilità, con un po' di ingegno e dedizione, permette di creare veri e propri scatti d'autore, oppure finte copertine di giornali, talvolta veri e propri quadri.



Le “opere d'arte” possono poi essere salvate e addirittura condivise sui propri canali social. Viviamo nell'epoca dei proverbiali 15 minuti di celebrità e chiunque abbia avuto sottomano il gioco ha provato almeno una volta a fare qualche scatto. Vista la popolarità del gioco (3,3 milioni di copie vendute nei primi tre giorni, è l'esclusiva Sony che ha venduto più velocemente nella storia, ve ne abbiamo parlato qui) è ovviamente successo che internet sia impazzito e tutti si sono trasformati in fotografi improvvisati. Anzi, alcuni fotografi professionisti hanno persino iniziato a condividere i propri scatti, in una vera e propria Spider-Mania fotografica!



Il boom è avvenuto perché Spider-Man, col suo volteggiare fra i palazzi di New York, si presta benissimo a essere ritratto mentre salta qua e là mentre la Grande Mela è lo scenario fotografico perfetto, fonte di vere e proprie cartoline virtuali. Ma l'idea di fermare i giochi e condividerne frammenti è qualcosa che va pari passo con l'attuale generazione di console, tanto che PlayStation 4 è dotata di un tasto Share (Condividi) ben in mostra sul controller.



A ogni nuova uscita, quindi, le Photo Mode diventano sempre più elaborate per venire incontro ai giocatori e alla loro smania di condivisione. In realtà c'è anche la volontà di creare, giocare con gli strumenti, divertirsi con una sorta di gioco nel gioco. Non è solo puro esibizionismo, anzi è spesso condivisione di un momento che magari si apprezza. “Guarda come mi sto divertendo”, un invito per gli amici a farlo.



Ecco una galleria di scatti tratta proprio da Marvel's Spider-Man!